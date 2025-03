La coreografia da brividi del Maradona che spinge la squadra alla vittoria.

Napoli-Fiorentina termina 2-1, i partenopei soffrono ma vincono e ritrovano il successo dopo 5 partite a secco.

Gli azzurri con questa vittoria importantissima rimangono a -1 dall‘Inter.

A fare il giro dei social è questa immagine della coreografia da brividi prima dell’inizio della partita realizzata dalla Curva A e dalla Curva B che recita: “Anema e Core” seguita dalle note del coro del Napoli “1 agosto pioveva...”

Il messaggio dagli spalti è arrivato fino ai giocatori in campo, difatti l’anima che ha messo in campo il Napoli è stata tanta così come il cuore in difesa della vittoria e dei 3 punti fino all’ultimo secondo di gioco.

Il Napoli trova il successo dopo 5 partite a secco e rimane aggrappato a -1 dalla vetta dove si trovano i nerazzurri, capaci di ribaltare la partita con il Monza ieri a San Siro passando da un punteggio di 0-2 ad un punteggio di 3-2.

La lotta scudetto è accesa, Inter e Napoli non sbagliano l’Atalanta e la Juventus si aspettano al varco stasera all’Allianz Stadium.

Chi vincerà lo scudetto?