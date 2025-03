Inter-Monza 3-2: rimonta e fuga, Napoli Ora a -4

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport celebra la vittoria in rimonta dell’Inter contro il Monza. Un match dal copione imprevedibile quello andato in scena ieri sera a San Siro, con la capolista sotto 0-2 al 44’ contro il fanalino di coda, colpita dai gol di Birindelli e dell’ex Keita Baldé.

A riaccendere le speranze nerazzurre è stata la rete di Arnautovic allo scadere del primo tempo, che ha dato nuova linfa alla squadra di Inzaghi. Nella ripresa, l’Inter torna in campo con un altro atteggiamento e ribalta il risultato grazie al gol di Calhanoglu e a un’autorete di Kyriakopoulos, con il pallone oltre la linea per questione di millimetri. Con questa vittoria, i nerazzurri allungano in classifica e mettono pressione al Napoli, ora a -4, atteso oggi alle 15:00 dalla sfida contro la Fiorentina al Maradona.