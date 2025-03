Il Betis soddisfatto di Natan, si tratta per il trasferimento definitivo

Il difensore brasiliano Natan ha convinto il Betis Siviglia con le sue prestazioni positive.

Il club spagnolo ha la volontà di trattenere il calciatore nella città spagnola secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto che sottolinea come l’idea del dipartimento sportivo del Betis sia nella permanenza del centrale brasiliano; la cifra si aggirerebbe intorno agli 8 milioni di euro, cifra ritenuta bassa per uno dei migliori difensori della Liga per recupero palloni e dribbling subiti.