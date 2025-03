Fiorentina, Palladino: “Abbiamo affrontato un Napoli molto forte…Ho fatto i complimenti ai ragazzi”

Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta con il Napoli.

Palladino a Dazn: “Abbiamo affrontato un Napoli molto forte con un grande pubblico. Una squadra probabilmente costruita per vincere lo scudetto. Siamo venuti qui con grande coraggio e personalità. La squadra mi è piaciuta nonostante un primo tempo in svantaggio, ma c’eravamo. Nel secondo tempo abbiamo avuto qualità e li abbiamo messi in difficoltà. Ho fatto i complimenti ai ragazzi”.



Palladino su Fagioli e Gudmundsson: “Fagioli sta crescendo ogni giorno. E’ un campione con grande qualità e tecnica. Ci sta facendo alzare il livello della squadra. Nel secondo tempo siamo stati più aggressivi con Beltran e provando a prenderli a uomo a tutto campo. Questa è una partita che deve darci autostima nonostante la sconfitta. Oggi non posso recriminare nulla ai ragazzi che hanno dato tutto. Albert (Gudmundsson, ndr.) ci è mancato tanto. Ci da imprevedibilità e gol, lo stiamo recuperando e oggi ha fatto una grande partita”.

Il tecnico ex Monza dovrà subito rimettersi al lavoro in vista del ritorno contro il Panathinaikos in Conference League per ribaltare il 3-2 subito dai greci all’andata giocata giovedì.