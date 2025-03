Di Lorenzo oggi diverrà il sedicesimo azzurro all – time in una classifica: il dato

Oggi nella sfida contro la Fiorentina allo stadio Diego Armando Maradona, il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo raggiungerà un importante traguardo personale.

Il capitano azzurro toccherà quota 261 presenze in maglia azzurra superando Ottavio Bugatti e puntando la top 15 all – time di presenze in maglia azzurra; a quota 268 c’è Boscaglia attualmente quindicesimo.

Oggi, invece, Matteo Politano toccherà quota 223 raggiungendo l’albanese attualmente tesserato per la Lazio Elseid Hysaj alla posizione 30.