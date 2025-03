Accade oggi, 5 anni fa l’Italia si fermò, stadi vuoti in tutta Italia e calcio in stallo.

Il 9 marzo del 2020, esattamente 5 anni fa l’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte approvò una legge chiamata dpm, che obbligò tutti gli italiani a restare in casa.

Ebbe inizio il lockdown dovuto al covid-19 che si propagò in tutta Italia, tantissimi furono i morti.

Tra le immagini dei carri in fila uno dietro l’altro a Bergamo che portavano i corpi morti infetti al cimitero per la cremazione, i casi in aumento così come le morti, siamo stati costretti a stare lontani da parenti e cari a cui volevamo bene e molte volte anche questo brutto virus c’è li ha portati via.

I flashmob sui balconi pieni di speranza, “c’è la faremo”, si c’è l’abbiamo fatta ma a che costo…

Stadi vuoti e partite a porte chiuse, le voci degli allenatori che risuonavano per tutto lo stadio così come lo sbalzo del pallone sul campo. Piccoli rumori che però con un impianto totalmente vuoto si sentivano. Era qualcosa di spettrale.

Tra il 29 febbraio e il 1 marzo 2020, nell’Italia ancora divise per zone, si giocarono le ultime quattro partite di Serie A con il pubblico: Lazio–Bologna, Napoli–Torino, Lecce–Atalanta e Cagliari–Roma. Il big match Juventus–Inter venne rinviato all’8 marzo.

Ebbe così inizio l’epoca delle partite a porte chiuse.

È sicuramente stato uno dei periodi più brutti per tutti noi italiani. Ma siamo riusciti a rialzarsi e mettere tutto alle spalle.

Qual’è stato per voi il ricordo più brutto del covid-19?