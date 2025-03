Sky Sport – Ecco le probabili formazioni di Napoli – Fiorentina

Il Napoli affronterà la Fiorentina di Palladino domani alle 15:00 allo stadio Diego Armando Maradona. I partenopei, dopo il pareggio con l’Inter, cercheranno di tornare alla vittoria e tentare di mettere ancora più pressione sui nerazzurri ma Conte non potrà ancora contare su Neres e Anguissa.

Tuttavia, come riportato da Sky Sport, il tecnico leccese opterà nuovamente per il 3-5-2 con Spinazzola favorito su Olivera, fresco di rinnovo contrattuale, per la titolarità. Sulla fascia destra verrà riconfermato Politano mentre a centrocampo Gilmour, come confermato da Conte, partirà nuovamente titolare. Riconfermata anche la coppia Raspadori-Lukaku.

NAPOLI (3-5-2) la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. All. Conte

Palladino, come riporta Sky Sport, sceglierà il 3-5-2 visto con il Lecce e il Panathinaikos. Torneranno titolari Adli, Ndour e Cataldi mentre in attacco ci saranno nuovamente Kean e Beltran a fare da reparto.

FIORENTINA (3-5-2) la probabile formazione: De Gea; Comuzzo, Marí, Ranieri; Dodô, Adli, Cataldi, Ndour, Gosens; Beltran, Kean. All. Palladino