Vanessa Leonardi, giornalista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “La Fiorentina in Conference ha spesso avuto problemi di approccio, risultando imprevedibile. Credo che Adli non riuscirà a recuperare in tempo per il match contro il Napoli, Palladino opterà per un 3-5-2. Non è da sottovalutare l’assenza di Mandragora, è un fattore cruciale perché offre molta fisicità a centrocampo”.