SEGUI LIVE – Conte in conferenza: “Il nostro obiettivo è di rendere entusiasti i tifosi, il pareggio è una mezza sconfitta”

Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

Cos’è cambiato in questa settimana? “Niente. Non so cosa doveva cambiare. Abbiamo continuato ad allenarci con la stessa intensità e con la stessa voglia. Ci stiamo allenando nella giusta maniera. L’ambizione deve essere sempre figlia del lavoro e noi dobbiamo essere ambiziosi sotto questo punto di vista. Se andiamo a confrontare le due partite contro l’Inter, sono state due partite completamente diverse”.

La vittoria manca da 43 giorni. Domani l’asticella si alza, che ne pensa? “Il nostro obiettivo è di rendere entusiasti i tifosi. Vogliamo fare prestazioni importanti come contro l’Inter, anche se abbiamo pareggiato e non vinto. Meritavamo molto di più ma il pareggio per me è una mezza sconfitta. Dobbiamo cercare di vincere ogni partita ma alcune volte abbiamo fatto fatica come nell’ultimo mese”.