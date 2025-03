L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto sulle condizioni di Scott McTominay. Secondo il quotidiano il Napoli domani non cambierà il suo 3-5-2 contro la Fiorentina. Davanti nessun dubbio su Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori. Questo duo offensivo dovrà funzionare alla perfezione per riportare gli azzurri alla vittoria. Il belga è alla ricerca del gol per trascinare i suoi alla vittoria: non a caso l’ultima rete coincide con l’ultima vittoria. Conte confermerà dunque confermerà sia l’abito tattico sia gli uomini visti con l’Inter. Gilmour quindi va verso la titolarità in mediana insieme a Lobotka ed a McTominay. L’ex Manchester United è stato gestito in questi giorni per essere al top contro la Fiorentina. Politano e Spinazzola saranno gli esterni. È questo il piano del Napoli per tornare alla vittoria.