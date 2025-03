Luise sul nuovo centro sportivo del Napoli: “Ecco su quali terreni si dovrebbe puntare”

Ai microfoni di Fanpage.it Antonio Luise, ex consigliere di Castel Volturno, ha parlato di un importante progetto che potrebbe segnare il futuro della SSC Napoli: la costruzione del nuovo centro sportivo. La possibilità è che il club acquisti dei terreni di La Piana per per poter iniziare i lavori e creare un nuovo centro. Queste le sue parole:



“Dottor Luise, perché il Napoli dovrebbe puntare sui terreni di La Piana? Il motivo è semplice: il terreno ha già una destinazione urbanistica per attività sportiva. Questo permetterebbe, per capirci, di iniziare i lavori già il giorno dopo l’acquisto. Invece, in caso di acquisto di un terreno comunale, bisogna fare un ulteriore passaggio in consiglio per ottenere l’autorizzazione. Credo che una volta trovato l’accordo economico, il progetto partirà in tempi brevissimi. Il Napoli offriva circa 8 euro al metro quadro, la famiglia Coppola ne chiede 17. Credo che si potrà arrivare ad un facile accordo attorno ai 15 euro al metro quadro. E dunque si potrebbe davvero pensare di chiudere in tempi brevi la trattativa… C’è anche una questione da non sottovalutare: per un investimento di circa 5 milioni di euro complessivo, il Napoli si ritroverebbe tra due anni con un valore immobiliare aumentato. Il prezzo della società, in caso di cessione, aumenterebbe perché oltre al titolo sportivo e il brand ci sarebbe anche il centro sportivo, il cui costo sarebbe facilmente ripagato da uno sponsor, che come nel caso di Konami il presidente sarebbe capaccisimo di trovare in tempi brevi. Ho buone sensazioni. Credo che l’affare andrà in porto”.