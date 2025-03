L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul momento che vive Antonio Conte. Secondo il quotidiano il Napoli è arrivato al momento decisivo della stagione. Conte lo sa bene, ed è intenzionato a trarre il massimo dalla propria squadra. Ormai manca sempre meno alla conclusione del campionato, la tensione sale. Conte s’è chiuso a Castel Volturno, entra all’alba e ne esce con il buio, s’è tolto da dentro ogni rigorosa applicazione di se stesso, adesso si muove tra il 3-5-2 e il 4-3-3, ha provato pure altro e non solo a partita in corso. Ha ritrovato Gilmour e pure Billing, ha dosato Okafor per portarlo a condizione e lanciarlo nella mischia, Non ha pensato che sinistra è il suo lato debole, perché dopo l’addio di Kvaratskhelia il destino gli ha tolto Olivera, Spinazzola, Mazzocchi e Neres. Ma lui non si arrende e spinge per il sorpasso.