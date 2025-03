Conte in conferenza stampa: “Vivo gli umori di Napoli. Ringrazio i tifosi”

Antonio Conte è intervenuto alla conferenza stampa pre-partita e ha parlato della città e dei tifosi partenopei.

Le parole di Conte in conferenza stampa

“Scampia? Nelle mie esperienze ho sempre cercato di vivere la città e gli umori al 100%. Lo ritengo fondamentale per stare bene con me stesso. Non sono il prototipo di allenatore che finisce l’allenamento e va a casa senza fare niente. Anche noi abbiamo bisogno di staccare e di calarci nella realtà che viviamo in modo da socializzare e capire alcune dinamiche. Cerco di vivere il più possibile la città. L’unica cosa che sento di dire ai tifosi da inizio anno è ‘grazie per quello che state facendo. Fa piacere perché significa gratificare il lavoro che stiamo svolgendo insieme ai ragazzi’. Vogliamo trasferire la nostra passione e il nostro entusiasmo a chi ci sostiene”.