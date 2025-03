Conte: “C’è sicuramente tensione. La Fiorentina ci darà filo da torcere”

Antonio Conte ha dichiarato di essere teso per il big match contro i viola che si terrà domani alle 15:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Il tecnico ex Tottenham ha però sottolineato quanto sia concentrato per la partita di domani chiedendo massima concentrazione a sé stesso e ai suoi giocatori.

Le parole di Conte in conferenza stampa

“Non so come pensate che io debba arrivare. C’è sicuramente tensione perché siamo a 24 ore dalla partita, se pensate che arriva un allenatore che ride e scherza io non sono questo. Mi porto dietro uno stato d’animo che ho sempre avuto, non dovete pensare che io sia arrabbiato. Cerco di portare un po’ di concentrazione, anche tra voi. Per quanto riguarda la Fiorentina, poco tempo fa ha battuto l’Inter a casa e perso 2-1 fuori casa, darà filo da torcere e noi dovremo essere pronti, sapendo che passeggiate di salute non ce ne saranno. Cercando di mettere in campo quello che abbiamo e valorizzare ciò che abbiamo ora”.