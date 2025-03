L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle probabili scelte di Raffaele Palladino per la gara di domani contro il Napoli. Secondo il quotidiano Palladino pensa a tanti cambi di formazione nella sfida contro il Napoli, rispetto alla gara di Conference League persa in Grecia. Ci sarà De Gea, idem Pablo Marì ed anche Pongracic, che ad Atene è stato fermato da un problema al gluteo. Il rebus riguarderà il centrocampo: non c’è Mandragora squalificato, torna Ndour, il dubbio è farne giocare un’altra di seguito a Fagioli sempre pensando al Panathinaikos. Cataldi si candida per il posto da regista, Richardson andrà in panchina, Folorunsho al momento è in forte dubbio, al massimo) entra tra i convocati. Insomma, tanti dubbi per Palladino, alla vigilia della partita del Maradona