Il telecronista Riccardo Trevisani ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Terzo Tempo Calcio Napoli, programma in onda su Televomero, soffermandosi sulla corsa Scudetto:

“Per me il Napoli oggi è favorito. Trovare una scossa può invertire la tendenza, nelle ultime undici partite penso che gli azzurri ne avranno otto-nove abbordabili. La Juventus se vince tutte le partite fa 85 punti e per me sono pochi per vincere il campionato. Non arriverà a 80 punti. Non è in corsa per lo scudetto”.