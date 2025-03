Sky – Palladino ritrova Adli, si schiera contro il Napoli a specchio e farà 352

Novità da Sky Sport per quanto riguarda la Fiorentina e in particolar modo Yacine Adli, che non ha preso parte alla sfida contro il Panathinaikos di Conference League ma che sembra pronto al ritorno dal 1’ contro il Napoli. Con il passaggio del Napoli al 352 i viola possono schierarsi a specchio e il ritorno dell’ex Milan permette a Palladino di giocare con i 3 difensori, con Pablo Marì che verrà confermato dal 1’ e in avanti al fianco di Kean dovrebbe esserci Beltran che è il favorito per diventare il partner d’attacco dell’azzurro