Sky – Conte starebbe pensando ad un cambio in vista della Fiorentina, dal 1’ potrebbe tornare Olivera

Importanti novità per quanto riguarda la sfida di domenica pomeriggio tra Napoli e Fiorentina, infatti come riporta Sky Sport il mister Antonio Conte sta pensando ad un cambio di formazione sulle ali. Dal 1’ minuto potrebbe tornare di nuovo Mathias Olivera, subentrato negli ultimi minuti della sfida contro l’Inter a Spinazzola, con quest’ultimo che potrebbe accomodarsi in panchina. Non ci dovrebbe però essere un cambio di modulo, secondo quanto riporta Sky la formazione base dovrebbe prevedere lo stesso 352 delle ultime settimane.