Prandelli, ex Ct dell’Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Mattino. Queste le sue parole: “Su chi scommetto per lo scudetto? Il Napoli. Dopo sette mesi di campionato scendere in campo contro l’Inter cambiando abito fa trasparire come Conte abbia la situazione in mano. Può fare ciò che vuole e tutti rispondono ai suoi comandi”.