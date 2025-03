Vincenzo Montefusco, allenatore, è intervenuto nel corso di ‘Fuorigioco’, trasmissione in onda su Tele A: “Non credo che una squadra di Conte, arrivata al terzo mese dell’anno nuovo, giocando una volta a settimana, possa non essere in condizione. Secondo me il problema dell’ultimo periodo non è stato di natura fisica, ma i calciatori non capivano come giocare, come stare in campo. C’era un discorso tattico dopo l’infortunio di Neres.

Io sono uno di quelli che pensa che non bisognava cambiare niente dal punto di vista tattico. Conte invece ha cambiato il metodo di gioco, si è messo col 3-5-2, il sistema di gioco preferito in carriera, ma il gioco è peggiorato. A parte il secondo tempo con l’Inter, nelle altre partite contro squadre meno forti il Napoli non ha fatto molto. Non c’era un problema fisico, ma la squadra faceva fatica a ritrovarsi”.