Oggi, il quotidiano Il Mattino ha trovato spazio in prima pagina anche per soffermarsi sul Napoli di Antonio Conte e dei benefici che quest’ultimo sta portando alla società, soprattutto in termini di tifo: il Napoli ha una media di 50mila tifosi in casa con Conte, battendo anche la media dei 46mila di Spalletti.

“La spinta del pubblico. Azzurri, quanti record al Maradona: Conte ha già battuto Spalletti“.