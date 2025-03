Fedele: “Nella lotta scudetto c’è anche la Juve, Atalanta inadatta”

Fedele, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv. Queste le sue parole: “Nella lotta scudetto metto anche la Juve, mentre non ritengo adatta l’Atalanta, sicuramente lo scontro diretto di domenica ci dirà molto. Il Napoli dopo la sosta affronterà il Milan in enorme difficoltà. La Fiorentina sarà stanca e non sta andando benissimo in Conference, fermo restando che proverà a fare risultato al Maradona. Il Napoli non può più permettersi passi falsi, per sognare lo scudetto bisogna vincere contro la Fiorentina”.