Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di ‘Linea Calcio’, trasmissione in onda su Canale 8: “Possiamo dire che dalle seconde linee sono arrivate risposte positive. Anche se sono state un po’ dimenticate in panchina, hanno sempre risposto bene. Se fossero state fatte le sostituzioni un po’ prima non abbiamo controprove su come sarebbe andata e quanti punti avremmo racimolato. In generale io mi sento di dire che più dei punti che abbiamo era davvero difficile fare.

Okafor? Oramai il calcio moderno prevede che un calciatore sia al 100% affinché faccia almeno un’ora al 100%. Con quale livello di intensità può giocare con un minutaggio ampliato? Credo che Conte e il Napoli abbiano una risposta, non precisa. Okafor mi sembra un calciatore che per ora possa subentrare e fare la mezzora finale con grande intensità. Fa accelerazioni, dribbling, attacca la porta. Se deve diluire le energie in un minutaggio più ampio è possibile che non faccia tutto quello che può fare”.