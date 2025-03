Pierpaolo Bisoli, allenatore, è stato ospite di “Radio Goal” su Kiss Kiss Napoli, dove ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti. “Conte mantiene lo stesso carattere che aveva da calciatore; un allenatore deve sempre rimanere fedele a se stesso. Antonio sta svolgendo un lavoro eccezionale a Napoli, avendo trasformato una squadra che stava vivendo un campionato deludente, portandola in vetta alla classifica. Il Napoli ha dimostrato grande determinazione, riuscendo a strappare pareggi importanti a Roma e contro l’Inter.

Tuttavia, credo che dopo la sosta ci troveremo di fronte al momento decisivo del campionato. Potrebbe configurarsi una volata scudetto a quattro, includendo anche la Juventus. Quando domini un incontro come quello contro l’Inter e non riesci a conquistare i tre punti, è una delusione. Conte dovrà essere abile nel riprendersi e prepararsi per lo sprint finale. Ritengo che Palladino arriverà a Napoli con l’intenzione di giocare secondo le sue idee, nonostante un periodo non proprio positivo. La Fiorentina ha le qualità necessarie per creare occasioni grazie ai suoi giocatori di talento.”