Tmw – Scambio Hojlund-Osimhen? È possibile per due motivi: i dettagli

Sarà Rasmus Hojlund il futuro centravanti del Napoli? Il portale Tuttomercatoweb racconta di un possibile intreccio di mercato che porterebbe il danese a vestire la casacca azzurra la prossima stagione. Secondo quanto riportato, il Manchester United potrebbe tentare in estate l’assalto a Victor Osimhen. I Red Devils, pronti all’ennesima rivoluzione di mercato, potrebbero pensare al nigeriano come uno dei tasselli da cui ripartire. Una delle ipotesi per questo affare potrebbe essere quella di inserire Hojlund nella trattativa, e così portare entrambi gli attaccanti nella sponda opposta. Al momento è solo un’idea, che però potrebbe vedere la luce per più di un motivo. Innanzitutto, ai partenopei servirà un centravanti nella prossima stagione, viste le difficoltà di Romelu Lukaku e la volontà di Giovanni Simeone di giocare. Soprattutto, l’ex Atalanta percepisce dagli inglesi uno stipendio di 7 milioni lordi a stagione. Dunque, inferiore ai 4 milioni di euro. Ben in linea con i parametri del club azzurro.