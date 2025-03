Tmw – Napoli-Lazio, duello sul mercato per un calciatore del Viktoria Plzen: la situazione

Napoli e Lazio potrebbero presto intraprendere un duello di mercato. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, le due squadre sarebbero interessate allo stesso calciatore: Pavel Sulc, in forza al Viktoria Plzen. Si tratta di un calciatore ceco classe 2000 in grado di agire da trequartista, autore fino ad ora di un’ottima stagione, nella quale ha siglato 12 gol e 11 assist tra tutte le competizioni, in 39 presenze complessive. Il suo contratto scade il 30 giugno 2026, ma il suo exploit ha attirato l’interesse di numerosi club, non solo di Serie A. Hanno infatti chiesto informazioni per lui anche il Tottenham, l’Aston Villa, il Manchester City, il Borussia Dortmund ed il Bayer Leverkusen. Al momento viene valutato 10 milioni di euro, ma di questo passo la sua valutazione potrebbe raddoppiare.