TMW – La Fiorentina guarda in casa Napoli per il futuro, i viola hanno chiesto informazioni per il giovane Vergara

La Fiorentina mette gli occhi sulla Serie B e ha inserito sul proprio taccuino il giovane talento della Reggiana Antonio Vergara, in prestito dal Napoli. Il ragazzo classe 2003 è al secondo anno in prestito in maglia granata dopo che gli azzurri hanno deciso di rinnovare il prestito anche per questa stagione. Per il centrocampista un ottimo ritorno dopo la rottura del crociato nella passata stagione, che l’ha costretto a stare fuori ben 9 mesi. In quest’annata per lui sono 26 partite condite da 4 gol e 5 assist, il club di Commisso avrebbe chiesto informazioni al Napoli visto l’ottimo rendimento. Ma come riportato da Tuttomercatoweb è presto per un valutazione, visto che mancano ancora 3 mesi prima della fine della stagione, il contratto del giovane scade nel 2027 e per questo il club di De Laurentiis aspetterà il ritorno e la volontà di Antonio Conte per capire se lasciarlo andare oppure farlo rimanere in rosa.