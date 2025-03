TMW – Il Napoli guarda alla Premier League per migliorare l’attacco: piace Antoine Semenyo del Bournemouth

Il Napoli guarda ancora alla Premier League, dove vuole trovare altri pezzi per migliorare la squadra allenata da Antonio Conte soprattutto nel reparto offensivo. Secondo quando riportato da Tuttomercatoweb gli azzurri hanno messo gli occhi su Antoine Semenyo, attaccante di 25 anni che gioca nel Bournemouth. Il calciatore ghanese può giocare sia da punta che da ala e ha una valutazione che supera i 30 milioni di euro. Fino ad ora in Premier per lui 26 gare condite da 7 gol e 4 assist, proprio per questo motivo non solo gli azzurri sono su di lui, ma anche alcune big inglesi come il Liverpool, che cerca un sostituto di Salah visto il suo addio in estate.