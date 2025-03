Romano – Rinnovo Anguissa-Napoli, trattativa in stand-by. Il futuro del camerunense aperto ad ogni opzione. I dettagli

Il rinnovo di André-Frank Zambo Anguissa con il Napoli è al momento in stand-by. Lo rivela il giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano. Secondo quanto da lui riportato sul proprio profilo X, l’accordo tra il centrocampista ed il club è stato vicino, ma mai siglato. Ad oggi, per il suo futuro sono aperte tutte le opzioni. “Le trattative per il nuovo contratto tra André-Frank Zambo Anguissa ed il Napoli sono in stand-by. L’accordo sul nuovo contratto era vicino ma non è mai stato siglato… ed ora per il suo futuro sono aperte tutte le opzioni”.

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1897625593803342208