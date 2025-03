Pavarese, fiducia per il finale di stagione: “Possiamo ancora recuperare!”

Durante la trasmissione Bordocampo – I Tempo, in onda su Radio Capri, è intervenuto Gigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli. Commentando la sconfitta contro il Como, ha sottolineato come, al di là di quel risultato, anche in precedenza la squadra non abbia raccolto quanto meritava. Tuttavia, la prestazione contro l’Inter ha rappresentato un segnale positivo, offrendo rassicurazioni sia sul piano fisico che mentale e dando maggiore fiducia in vista della fase decisiva del campionato.

Parlando delle seconde linee, Pavarese ha ribadito la fiducia nel gruppo a disposizione dell’allenatore: “Tutti i giocatori scelti dal mister sono elementi affidabili e daranno il loro contributo alla squadra.”

Soffermandosi sulla sfida con la Fiorentina, ha evidenziato le difficoltà incontrate negli ultimi anni contro la Viola al Maradona: “Credo che, dopo la partita con l’Inter, Conte abbia intensificato il lavoro con la squadra, esaltandone le qualità e preparando al meglio questa gara. Sarà una sfida importante, dobbiamo conquistare i tre punti.”

A proposito di Lukaku, ha espresso il proprio punto di vista sul suo valore in campo: “Non lo toglierei mai, per l’apporto che garantisce, anche se non sempre è incisivo sotto porta.”

Infine, sull’Inter e la corsa in campionato, ha lanciato un messaggio di fiducia: “Auguriamo all’Inter di proseguire il cammino in Champions, ma il punto che ci separa da loro è ancora recuperabile!”