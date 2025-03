Occhio al cartellino – Nel Napoli ci sono due diffidati, anche Conte a rischio squalifica

Il Napoli domenica giocherà al Maradona contro la Fiorentina e cercherà di mantenere vive le speranze Scudetto dopo il pareggio con l’Inter. Occhio ai diffidati che in caso di ammonizione salterebbero il prossimo impegno contro il Venezia. Gli azzurri hanno due diffidati ma uno di questi è Anguissa che non ci sarà contro la Fiorentina causa infortunio. L’altro diffidato è capitan Di Lorenzo e considerando anche l’indisponibilità di Mazzocchi potrebbe pesare e non poco non averlo a disposizione contro il Venezia. In diffida anche il mister Antonio Conte.