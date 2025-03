Napoli, nessun allarme per McTominay: le ultime sulle sue condizioni

Il giornalista di Radio Marte, Pasquale Tina, inviato a Castel Volturno, è intervenuto ai microfoni di Forza Napoli Sempre per fare chiarezza sulle condizioni di Scott McTominay.

“Chiariamo subito: non ci risultano infortuni o altri problemi per McTominay. È normale gestire un giocatore che ha accumulato più fatica durante la settimana, ma non c’è alcun allarme in vista della sfida tra Napoli e Fiorentina,” ha dichiarato Tina, smentendo preoccupazioni sulle condizioni del centrocampista.

Ha poi aggiunto che nel prossimo allenamento gli azzurri proveranno diverse soluzioni a centrocampo, con Antonio Conte che potrebbe testare McTominay accanto a Lobotka, confermando che lo scozzese non è in dubbio per domenica.