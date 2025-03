Napoli-Fiorentina, Tosto: “Dodo tra i migliori, servirà attenzione nei duelli”

Vittorio Tosto, agente di calciatori ed ex difensore, è intervenuto a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulla sfida tra Napoli e Fiorentina e sul proprio passato in maglia azzurra.

Analizzando il match, ha ricordato la gara d’andata, sottolineando la crescita di Spinazzola: “Fece una buona partita, ma c’era ancora molto da migliorare. Ora, grazie al maggior minutaggio, ha più gamba.” Ha poi elogiato Dodô, definendolo uno dei migliori esterni della Serie A, e ha evidenziato le difficoltà nel limitare la Fiorentina: “Non sarà semplice tarpare le ali alla Viola. Il Napoli dovrà essere impeccabile nei duelli individuali e arginare le giocate di Gosens e Dodô per aumentare le possibilità di vittoria.”

Parlando della sua esperienza al Napoli, Tosto ha ricordato con orgoglio la stagione disputata: “Segnai cinque gol, tutti decisivi, fu un’annata straordinaria. Peccato non aver vinto il campionato. Scelsi Napoli rifiutando il Bologna in Serie A, perché volevo giocarmi le mie chance per il titolo. Per un calabrese come me, indossare quella maglia aveva un fascino enorme.”