Modugno: “A Kvara non manca Napoli! Vi spiego il saluto di ieri”

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del saluto di Kvara di ieri verso i tifosi del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Kvaratskhelia era incupito e non credo che, oggi, senta più di tanto la mancanza di Napoli. Ieri gli è stato chiesto un saluto ai napoletani, ma si è limitato ad un semplice ciao. Quel ciao è stato di una freddezza e di una inconsistenza.

Quando David Neres potrà tornare a disposizione di Conte? Posso dirvi che il ragazzo sta spingendo molto, ha una voglia enorme di tornare. C’è una tempistica ma anche una gestione improntata al buonsenso. L’intesa con Conte è che non si rischia mai e non ha senso forzare ed avere ricadute. Siamo in quella fascia tra Venezia e Milan. La sosta un po’ ti tenta perché può darti altri quindici giorni e tornare con la comodità migliore. Vale per tutti, ma vige sempre il buonsenso. Rischiare è inutile, meglio avere un atteggiamento cauto”.