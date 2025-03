Il Mattino – Da esubero a rinforzo fatto in casa: il rilancio di Spinazzola

Leonardo Spinazzola, nel corso della sua esperienza al Napoli, ha vissuto un’avventura a due facce. Ne ha scritto a tal proposito l’edizione odierna de Il Mattino. L’ex Roma, arrivato da svincolato, ha fatto fatica a guadagnarsi spazio in rosa, venendo più volte relegato in panchina, anche visto l’ottimo rendimento di Mathias Olivera. Questo scarso utilizzo, ha portato il calciatore vicino alla cessione alla Fiorentina, in uno scambio che avrebbe portato al Napoli Biraghi. Il destino ha voluto che Antonio Conte l’abbia schierato titolare proprio in occasione della gara di andata, dove si dimostrò uno dei migliori. E, da quel momento, non ha più lasciato il campo, se non per infortunio. Oggi, vista tutta questa lunga storia, Spinazzola può essere considerato un rinforzo fatto in casa. Un calciatore su cui puntare per concludere al meglio questa stagione.