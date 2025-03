Gazzetta – Napoli-Fiorentina, la probabile formazione: due ballottaggi per Conte

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive a proposito del pensiero di Antonio Conte per quanto riguarda l’11 titolare da schierare in occasione di Napoli-Fiorentina. Stando a quanto riportato, ci saranno due ballottaggi. Il primo di questi riguarda il centrocampo, in particolare Billy Gilmour e Philip Billing. Al momento, lo scozzese sembra essere favorito, ma nulla è deciso. In difesa tornerà Mathias Olivera dal primo minuto, pienamente recuperato. Questione che apre all’altro ballottaggio: quello tra Giacomo Raspadori e Leonardo Spinazzola. Sì, perché se giocherà l’ex Sassuolo, Conte manterrà il 3-5-2 mostrato nelle ultime partite. Nel caso invece preferisse schierare l’ex Roma, si tornerebbe al 4-3-3, sulla falsa riga di quello visto nella gara di andata tra le due formazioni.