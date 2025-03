Gazzetta dello Sport – Grandi meriti di Conte per il -1: dopo sette mesi è lì nonostante la rivoluzione estiva

II Napoli è a -1 dal primo posto in Serie e come scrive la Gazzetta dello Sport, molti dei meriti sono del grande lavoro di Antonio Conte: “Indubbiamente il suo arrivo rappresenta un cambiamento decisivo e un ritorno alla competitività. Tuttavia, non è stato facile ricostruire in così poco tempo dalle difficoltà passate. Spalletti è riuscito a vincere nel suo secondo anno, convincendo il gruppo, che era stato stravolto dalle partenze di Insigne, Mertens e Koulibaly e dagli arrivi di Kvaratskhelia, Kim, Simeone e Raspadori. In quel periodo, è riuscito a far dominare la squadra su tutti i campi, mantenendo l’unità e cercando di imporre la sua filosofia di gioco, sempre alla ricerca della bellezza. Antonio, invece, si trova a giocarsi tutto dopo solo sette mesi di lavoro, in seguito a una rivoluzione ancora più complessa e difficile.”