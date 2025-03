CdM – Rientro Anguissa, in casa Napoli aleggia un’idea. I dettagli

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno scrive a proposito del rientro in campo di André-Frank Zambo Anguissa. Il camerunense, infortunatosi in allenamento al soleo, rimarrà sicuramente indisponibile anche in occasione della prossima gara, che sarà contro la Fiorentina. Però, in casa partenopea aleggia l’idea di provare a recuperarlo per Venezia-Napoli, gara immediatamente successiva e ultima prima della sosta delle nazionali. In caso contrario, si lavorerà per riaverlo al top in occasione di Napoli-Milan, prevista per domenica 30 marzo.