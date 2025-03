Spinazzola a Crc: “Napoli-Inter? Non abbiamo mai mollato. La nostra più grande insidia siamo noi stessi. Classifica corta? Per noi è un vantaggio, vi dico”

Leonardo Spinazzola, terzino del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Crc, emittente ufficiale del club. In questa, il calciatore ha parlato del pareggio rimediato in Napoli-Inter, dell’avvicinamento a Napoli-Fiorentina e del rush finale di questa stagione. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Napoli-Inter? Non abbiamo mai mollato, abbiamo aumentato i giri, l’intensità e abbiamo migliorato la qualità dei passaggi. Abbiamo portato a casa un grande pareggio dopo un ottimo secondo tempo”.

“C’è il rammarico di aver raccolto meno di quanto espresso nei 90 minuti o di aver acquisito delle consapevolezze? Dico la seconda. Ora si arriva al dunque e si stringe. In questi due mesi è importante arrivare nel migliore dei modi. Aspetteremo altri 3 giocatori che sono fuori. Penso che ci siamo lasciati alle spalle il periodo difficile, adesso siamo pronti per i prossimi due mesi che sono fondamentali”.

“Come si stanno integrando i nuovi? Penso che si siano integrati alla grande. Noi li abbiamo subito fatti sentire a proprio agio. Loro possono darci tanto, perché sono ottimi giocatori e con il mister possono ancora migliorare tanto sotto l’aspetto fisico e mentale”.

“Quanto è importante la vicinanza dei tifosi? È importantissimo sapere che i tifosi ci sostengono. C’è uno stadio che è sempre bellissimo da vedere e sentire”.

“Come la classifica corta può cambiare il campionato? Per me è un bene, perché abbiamo quasi finito gli scontri diretti, mentre gli altri devono farli. Quindi loro perderanno punti tra di loro e noi possiamo pensare partita dopo partita senza scontri diretti”.

“Sotto Conte i terzini si accentrano molto. È una cosa che ti piace? Sì, è una cosa diversa che non ho fatto spesso e non è nelle mie caratteristiche. Ma il mister ci chiede di diversificare il nostro gioco, e questo può far crescere un giocatore. Io sono più un giocatore da 1 contro 1, ma è una cosa diversa, quindi devi anche pensare in modo diverso”.

“Ti piace giocare più avanzato? Quel 4-3-3 è come fosse un 3-5-2. Non sei un esterno che sta lì e attacca. In fase difensiva devo andare con Dodò, è come fare un quinto”.

“Come ci si contrappone ad un giocatore come Dodò? Aspettiamo di sapere se giocherò (ride, ndr). Con Dodò devi fare attenzione nelle ripartenze e quando perdi palla. Quando sei molto aperto lui può infilarsi in velocità. Lui è un grande giocatore e devi fare attenzione nell’1 contro 1”.

“Qual è l’insidia maggiore di Napoli-Fiorentina? L’insidia maggiore siamo noi. Lo abbiamo anche dimostrato, se andiamo tutti insieme a 2000 nei duelli siamo veramente difficili da oltrepassare. È molto difficile reggere per 90 minuti se siamo questi, se non lo siamo e facciamo 90 invece che 100 possiamo essere messi in difficoltà”.

“Conte dice: se vogliamo possiamo. Concetti che devono entrare al gruppo. Voi lo sentite? Noi lo sentiamo e lo sappiamo. Normale che non puoi avere la stessa gamba in 30 o 50 partite, altrimenti vinceresti sempre. Penso che neanche il Real Madrid ne sia in grado. Ci sono momenti in cui sembra che puoi giocare 8 partite insieme, ed altre in cui nel secondo tempo spuntano fuori gli avversari, e vanno fatti loro i complimenti. Sarebbe bello vincerle tutte. Si può approcciare bene a questi due mesi, dobbiamo farlo per come stiamo lavorando da luglio. Per tutte le gioie e dolori che abbiamo vissuto”.