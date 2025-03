Pastore: “Conte ha messo pressione all’Inter per lo Scudetto, vi dico”

Giuseppe Pastore, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, per commentare il big match Napoli-Inter. Ecco cosa ne pensa:

“Sembra tutto uguale, come distanza, ma è cambiato qualcosa. Conte l’abbiamo visto quasi on fire, per la prima volta ha parlato di Scudetto, di dare fastidio lì, non nelle prime 4 ma lassù. Poi anche tra amici nerazzurri si sente sfiducia, che dovevano staccarli ma non ce l’hanno fatta ed ora si rischia. Che fa a cazzotti con la realtà numerica della classifica, ed ora c’è un turno favorevole col Monza ed il Napoli con i viola, ma l’Inter ha quest’umore nonostante il Napoli non vinca da 5 turni, ma è il merito e la potenza di un gol all’88’. La parte umorale è volatile, ma il Napoli ora ci crede di più anche se ha fallito la vittoria casalinga nello scontro diretto”.