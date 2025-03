Olivera: “C’è un aspetto di Conte che mi ha impressionato. A Napoli sono cresciuto su una cosa in particolare, qui mi trovo benissimo”

Mathias Olivera, terzino del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Betsson Sport. In questa, il calciatore ha parlato sia di come si trova a Napoli, sia che di alcune curiosità sulla sua vita. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Che musica ascolto? Mi piace di tutto, non c’è un ritmo partita. Nel prepartita ascolto tanta musica uruguaiana”.

“Come ti descriveresti con una parola? Un uomo persistente e determinato, più o meno questo”.

“Il tuo idolo da piccolo? Uno in particolare no, ma come riferimento ho avuto Martin Caceres, che ha giocato anche qui in Italia”.

“Con chi avresti voluto giocare del passato? Dico Roberto Carlos, parlando della mia posizione. Giochiamo uno su una fascia e uno sull’altra”.

“Qual è l’avversario più forte che hai affrontato? Tra tutti dico Luis Suarez, che è stato anche mio compagno di squadra”.

“Quale cosa del tuo gioco hai migliorato da quando sei a Napoli? Tatticamente l’Italia è molto avanti, ma soprattutto nel gioco con la palla. Si vede che da tanti anni si gioca così ed è una cosa positiva”.

“Qual è la cosa che ti ha impressionato più di Conte? L’intensità soprattutto, ogni allenamento è davvero forte e ci mette molta intensità. Nel campo queste cose poi si vedono”.

“Facciamo un gioco: se dovessi scegliere dei compagni per andare a ballare? Rrahmani, Juan Jesus, David Neres e Di Lorenzo. Per una serata davanti ad un film invece? Il Cholito Simeone. Chi porteresti in Uruguay? Rafa Marin“.

“Chi nello spogliatoio è il più simpatico? Politano, Buongiorno, Juan Jesus e Spinazzola. Abbiamo un gruppo WhatsApp dove ci sentiamo spesso, ci scambiamo delle parole nel corso della settimana”.

“Quali sono i tuoi interessi fuori dal campo? Sono tranquillo, faccio una passeggiata con mia moglie e mia figlia sulla spiaggia, o guardo un film”.

“Il tuo film preferito? Non ce n’è uno preferito, ma mi è piaciuto tanto La società della neve. Una serie tv? Ti dico Squid Game”.

“Social network? Li uso, prima vedevo un po’ a tutti i commenti, ma da un po’ preferisco non farlo. Può distrarre specie quando vieni da un risultato negativo. Cosa ti appare nel feed di Instagram? Quasi tutto a tema calcio”.

“Cosa ti fa ridere? Mia figlia! Mi fa ridere tantissimo. Che papà è Mathias Olivera? Penso un buon papà, ma me lo dirà lei quando crescerà”.

“Come ti trovi in città? Mi trovo benissimo, questa città sembra molto sudamericana, anche per come è la gente. Mi sono ambientato bene e sono contentissimo”.

“Piatti napoletani? Qui si mangia benissimo, mi piace tanto la pizza margherita, la mozzarella di bufala, ed ho imparato ad apprezzare anche il caffè. Se devo scegliere uno preferito dico pasta e patate con la provola”.

“Parole in napoletano? Ho ascoltato una che dice ‘fratmo comm si bell’. Magari non lo uso, ma tendo a pensarlo. Poi in rosa abbiamo Mazzocchi, che quando si arrabbia inizia a parlare in napoletano e non si capisce molto”.

“Un saluto ai tifosi? Mando un grande saluto a tutti, grazie per il supporto. Dobbiamo continuare a lavorare con umiltà e poi vedremo dove arriveremo alla fine”.