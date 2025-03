Napoli – Fiorentina: doppia assenza per i viola che ne rischia altri 2

Tante assenze per i viola di Raffaele Palladino impegnati domani in Conference League contro il Panathinaikos ed in vista per il campionato al Maradona Domenica alle 15:00

Secondo quanto riportato da Repubblica il tecnico ritrova Moise Kean, che ha smaltito i postumi del trauma cranico accusato a Verona. Tornato in gruppo anche Adli mentre sia Folorunsho che Colpani stanno lavorando per tornare il prima possibile. Disponibili anche Mandragora e Zaniolo che invece saranno out col Napoli causa squalifica”.