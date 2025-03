Jacomuzzi a KKN – ” Conte ha sempre bisogno di Lukaku “

Carlo Jacomuzzi, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

” Gilmour è un calciatore intelligente ed ha talento, lo vidi da ragazzino e dimostrava di avere la qualità di capire quale fosse il momento giusto per fare determinate giocate. S’era perso un attimino da ragazzo, ma adesso stanno venendo fuori le sue qualità. Conte? Sa quando non può sbagliare, sa quando deve insistere ed è lui che ha il polso della squadra. Lukaku? Conte ne ha bisogno di quel riferimento lì davanti, può cambiare qualsiasi cosa, ma non lui. O gioca centralmente o sulle fasce, ma ha sempre bisogno di un attaccante come Lukaku che impensierisce almeno due giocatori. ”