Il Napoli ritrova Buongiorno: contro l’Inter muro invalicabile

Prestazione superlativa contro l’Inter per Alessandro Buongiorno, ritrovato a pieno regime dopo il lungo infortunio.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui aver ritrovato il pilastro della difesa azzurra rapprestanza una certezza importante per Conte e compagni di squadra: “Il periodo peggiore è definitivamente alle spalle: dopo il lungo stop era rientrato a Roma contro la Lazio e poi s’era esibito a Como, ma la prestazione migliore è stata di certo quella di sabato scorso contro l’Inter. Alla Buongiorno, implacabile come all’andata a San Siro (e tante altre volte). Però contro Lautaro: nel primo round marcò Thuram con risultati identici. Cancellati entrambi, in fila, in perfetta coordinazione con il suo gemello di reparto Rrahmani: a Milano, toccò a lui controllare Lauti e sabato invece s’è occupato di Marcus”.