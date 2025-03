Gazzetta – Al Napoli manca un clean sheet da gennaio: per lo scudetto ci vuole una difesa più solida

Il Napoli non chiude una gara senza subire reti da circa due mesi.

Il dato è stato raccolto dall’edizione odierna de La Gazzetta, secondo cui per vincere il tricolore servirebbe ritornare a subire poco, pochissimo. Dal 12 gennaio gli azzurri hanno sempre subito goal: “Ma da metà dicembre in poi, il Napoli ha cominciato a perdere i pezzi: Buongiorno si è fermato due mesi, poi a febbraio sono andati ko Spinazzola, Mazzocchi e Olivera. Difesa in emergenza e ritorno alla difesa a 3 che però non ha dato gli effetti sperati. Meret non chiude un match da imbattuto dal 12 gennaio (2-0 sul Verona) e nelle ultime 7 il Napoli ha incassato 10 gol: troppi per chi vuole credere nello scudetto. E non è un caso se da febbraio la squadra ha raccolto appena quattro punti in cinque partite”.