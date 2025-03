Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal per parlare del rinnovo di Anguissa. Ecco cosa ha dichiarato:

“Rinnovo Anguissa? Il Napoli ha un’opzione unilaterale per far scattare il rinnovo automatico e verrà esercitata. Sembrerebbe che il calciatore e sua moglie abbiano deciso che a fine stagione lasceranno l’Italia, vorrebbero provare altre esperienze ed il club che lo vorrà dovrà bussare a casa Napoli per acquistare il cartellino del calciatore”.