De Biasi a KKN – ” Il Napoli ha tutto per giocarsi lo scudetto “

Gianni De Biasi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

“Comunicazione di Conte? Sta facendo qualcosa di straordinario, ha voglia di trasferire questa sua convinzione di poter vincere lo scudetto a qualcuno ed è la cosa giusta da fare. Il Napoli ha tutte le carte in regola per candidarsi alla vittoria del campionato. L’Inter ha qualche difficoltà in più considerato che dovrà giocare molte più partite. Billing? Sta dando una grande mano alla squadra, ma l’allenatore bravo è quello che tiene sulla corda tutti gli interpreti della rosa. La bravura dell’allenatore è lavorare sulla testa della squadra. Chi resta fuori ingoia il rospo, ma l’allenatore è pagato per far stare sulla corda chi gioca meno”.