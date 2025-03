CorrSport – Olivera e il suo rientro: pedina importantissima per Conte

Mathias Olivera sta migliorando la sua condizione giorno dopo giorno.

Ne ha parlato stamane Il Corriere dello Sport, secondo cui il suo rientro sarebbe a tutti gli effetti un’arma importantissima per lo scacchiere di Antonio Conte: “Per l’allenatore, ora, una doppia arma a sinistra da poter sfruttare anche insieme: già nei giorni dell’addio di Kvara i due giocarono in verticale nel 4-3-3 con Spina esterno alto e Mati alle sue spalle da classico terzino. Una soluzione in più da poter riutilizzare”.