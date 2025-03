CorrSera – ADL lavora al centro sportivo: l’obiettivo è ultimarlo entro 3 anni

ADL è a lavoro da subito per accelerare il discorso relativo al centro sportivo del Napoli.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere della Sera; il lavoro dovrebbe essere ultimato entro 3 anni: “Il centro può essere pronto in due o tre anni e quindi il Napoli potrebbe rimanere per il momento al Training Center attuale che dista 4-5 chilometri dai nuovi terreni. La società partenopea, negli anni, ha visionato tante località anche in provincia di Napoli, ma la soluzione Castel Volturno sembra quella più accreditata e quella più semplice per accelerare i lavori”.