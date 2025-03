Corriere della Sera – Caso ultras Inter, Lukaku regalò un orologio a Beretta. La sua dichiarazione

Andrea Beretta, ultrà dell’Inter, fa il nome di Romelu Lukaku nelle sue rivelazioni. Il tifoso, arrestato a seguito dell’omicidio di Andrea Bellocco, è oggi collaboratore di giustizia e sta svelando numerosi retroscena relativi alle infiltrazioni ndranghetiste nella curva interista. Tra le persone coinvolte in queste vicende, ci sarebbe anche il centravanti belga del Napoli. Nel corso della sua militanza all’Inter, infatti, avrebbe regalato un orologio a Beretta. Lo riporta l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, nel quale sono riportati i vecchi contenuti delle sue agende. Tra questi, c’è l’appuntamento con Lukaku.

“23 gennaio 2021 Inter-Udinese, orologi Lukaku… È l’appuntamento nel quale doveva darmi l’orologio…L’anno che abbiamo vinto lo scudetto. Lukaku ha fatto fare questi orologi per tutta la squadra, i compagni, lo staff… e uno me l’ha regalato. A me e basta”. A queste, si aggiungono delle ulteriori parole: “Avevo rapporti diretti, andai a prenderlo quando è arrivato…era nata una sorta di amicizia, poi gli avevo fatto fare anche il murales a San Siro”.